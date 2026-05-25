Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Türkiye’ye sokulmak istenen 31 kilo esrar sınırda ele geçirildi

Türkiye’ye sokulmak istenen 31 kilo esrar sınırda ele geçirildi

14:5325/05/2026, Monday
IHA
Sonraki haber
5 kişi gözaltına alındı.
5 kişi gözaltına alındı.

Bulgaristan tarafında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, ülkeden çıkış yapmak isteyen bir araçta yapılan detaylı aramada 31 kilogram esrar ele geçirildi.

Bulgaristan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ile Gümrük İdaresi ekipleri tarafından Türkiye sınırında düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Kapitan Andreevo’da başladı

22 Mayıs 2026 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, ülkeden çıkış yapmak isteyen bir araç detaylı aramaya alındı.

Gizli bölmelerde bulundu

Gümrük kontrolü sırasında aracın koltuklarında özel olarak hazırlanmış gizli bölmeler tespit edildi. Bölmelerde çok sayıda vakumlu paket ele geçirilirken, yapılan testlerde paketlerin esrar olduğu belirlendi.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 31 kilogramı geçtiğini ve piyasa değerinin yaklaşık 256 bin euro olduğunu açıkladı.

5 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında araç sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken, soruşturmanın genişletilmesiyle Gabrovo ve Sofya’da düzenlenen operasyonlarda suç örgütü lideri olduğu öne sürülen kişi ile iki yardımcısı dahil toplam 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adresleri ve bir oto servis işletmesinde de arama yapıldığı öğrenildi

Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde başlatılan soruşturma kapsamında, 40 ve 46 yaşındaki iki kişinin yüksek riskli uyuşturucu maddeyi sınırdan kaçırmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.



#Bulgaristan
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak? 27 Mayıs Çarşamba Samsun Kurban Bayramı namaz vakti