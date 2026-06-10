Tekirdağ’da 18 milyonluk telefon dolandırıcılığı şebekesi çökertildi: 11 kişi tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahısların, hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığı yönünde yanıltıcı bilgiler vererek, yüklü miktarda para ve ziynet eşyası almaları üzerine operasyon başlatıldı.

Yaklaşık 18 milyon liralık dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul, Bursa, Batman, Antalya ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Ayrıca mağdurlara ait olduğu değerlendirilen 216 çeyrek altın, 15 yarım altın, 47 ata lira, 4 kulplu tam altın, 1 adet beşi bir yerde altın, 56 adet 1 gramlık paketli altın, 1 adet yarım gram altın, 2 adet 20 gramlık paket altın, 16 adet farklı ağırlıklarda altın bilezik, 1 altın kolye ve 1 altın bileklik muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında örgüt yöneticisinin de bulunduğu 11 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli yağma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, kent genelinde gece gündüz denetim ve operasyonların devam edeceği vurgulandı.



