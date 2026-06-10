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Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

23:1410/06/2026, Çarşamba
IHA
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Narkotik ekiplerinin operasyonunda saklandığı adreste yakalandı.
Narkotik ekiplerinin operasyonunda saklandığı adreste yakalandı.

Kayseri’de narkotik ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İşlemleri tamamlanınca cezaevine teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (45) yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.Y. cezaevine teslim edildi.

"Mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.



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