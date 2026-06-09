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Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

22:539/06/2026, Salı
DHA
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karacabey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yola çıkan K.G. idaresindeki 38 AKL 097 plakalı otomobil ile D.D. yönetimindeki 34 AAG 684 plakalı otomobil çarpıştı.

 İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Kayseri
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