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Kayseri'deki çifte cinayeti at izi çözdü: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Kayseri'deki çifte cinayeti at izi çözdü: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

19:099/06/2026, الثلاثاء
DHA
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At izinden tespit edilen çifte cinayetin sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
At izinden tespit edilen çifte cinayetin sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'de özel ekibin 125 saatlik kamera incelemesi ve arazideki at izlerini takibi sonucu yakalanan Murat Günek'in yargılandığı dava sonuçlandı. Duruşmada suçlamaları reddederek olayda kullanılan atın kendisine ait olmadığını ve alacak verecek meselesiyle ilgisinin bulunmadığını öne süren sanık hakkında, mahkeme heyeti indirim uygulamaksızın çift katlı ağırlaştırılmış müebbet hükmü kurdu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, geçen yıl 2 Ekim’de saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi’ndeki bağ evinin önünde Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle açılan ateşte saçmaların isabet ettiği çift, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatıp, geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibinin kontrolünde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülhanım ve Fahri Baktır, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

Özel ekip kuruldu

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada, suç mahallinde at izlerine rastladı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat Günek olduğu, olay yerine atla gelip, silahlı saldırının ardından bölgeden atla uzaklaştığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Murat Günek, yakalandı. Gözaltına alınan Günek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İddianame hazırlandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheli Murat Günek hakkında, ‘Kadına karşı tasarlayarak öldürme’ ve ‘Tasarlayarak öldürme’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 2 kez ceza istendi. İddianamede, Günek'in alınan tüm ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, analizi yapılan söz konusu atın kendisine ait olmadığını, cinayeti de kendisinin işlemediğini öne sürerek suçsuz olduğunu savundu. Şüpheli, ayrıca üvey annesinin ölen Baktır çiftinin çocukları A.B.’den 85 bin lira alacağı olduğunu söyledi.

Karar duruşması görüldü

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Murat Günek ile ölen Baktır çiftinin şikayetçi kızları ile oğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Murat Günek, mont bulunursa kendisinin olmadığının ortaya çıkacağını belirterek,
“O gün polis atı sordu gösterdim. Olayda kullanılan atla benim at çok farklı. İşimde gücünde insanım bu olayla ne alakam olacak. Analığımın alacağı yerle benim işim olmaz, ona zaten bacım bakıyor. Olayla uzaktan yakından alakam yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum”
dedi.

Mahkeme heyeti, Günek'e Fahri Baktır’a yönelik ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırmış müebbet ve Gülhanım Baktır’a karşı ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçunu işlediği gerekçesiyle ikinci kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.



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