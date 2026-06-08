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Villada kanlı tartışma: Kardeşini silahla yaraladı

Villada kanlı tartışma: Kardeşini silahla yaraladı

23:238/06/2026, Pazartesi
IHA
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Bakırköy’de tartışma sonrası kardeşini silahla vurdu.
Bakırköy’de tartışma sonrası kardeşini silahla vurdu.

İstanbul’da bir villada ağabey ile kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre ağabey, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada kardeşine tabancayla ateş etti. Kasık bölgesinden yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ağabey polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy’de yaşadıkları villada çıkan tartışmada ağabey, kardeşini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken, ağabey ise gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Basınköy Mahallesi Atayurt Caddesi üzerinde bulunan villada meydana geldi. İddiaya göre, aileleriyle birlikte yaşayan ağabey ve kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda ağabey, yanındaki tabancayı çıkararak erkek kardeşine ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda kasık bölgesinden yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, kardeşini silahla yaralayan ağabeyi gözaltına aldı. Evde inceleme yapan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.



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