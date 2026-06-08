Esenyurt’taki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta metrobüs durağı çıkışında meydana gelen ve evlilik hazırlığındaki 22 yaşındaki Ferdi Aras'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ait güvenlik kamerası kayıtları yayımlandı. Görüntülerde, "yan bakma" tartışmasının ardından şahısların gence saldırdığı ve Aras'ı yerdeyken bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.
İstanbul Esenyurt’ta evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ferdi Aras (22), nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında bir şahısla arasında ’yan baktın’ tartışması çıktı. Tartışma sırasında şahıs, Aras’ı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan, gencin öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüs beklediği sırada şahısların gence saldırdığı ve ardından yerdeyken bıçakladığı anlar yer alıyor.