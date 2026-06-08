Esenyurt’taki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt’ta evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ferdi Aras (22), nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında bir şahısla arasında ’yan baktın’ tartışması çıktı. Tartışma sırasında şahıs, Aras’ı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.