Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Esenyurt’taki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt’taki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

22:358/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Esenyurt’ta gencin nişanlısının yanında öldürüldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt’ta gencin nişanlısının yanında öldürüldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta metrobüs durağı çıkışında meydana gelen ve evlilik hazırlığındaki 22 yaşındaki Ferdi Aras'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ait güvenlik kamerası kayıtları yayımlandı. Görüntülerde, "yan bakma" tartışmasının ardından şahısların gence saldırdığı ve Aras'ı yerdeyken bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

İstanbul Esenyurt’ta evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ferdi Aras (22), nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında bir şahısla arasında ’yan baktın’ tartışması çıktı. Tartışma sırasında şahıs, Aras’ı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı


Öte yandan, gencin öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüs beklediği sırada şahısların gence saldırdığı ve ardından yerdeyken bıçakladığı anlar yer alıyor.



#Cinayet
#Metrobüs
#Tartışma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman, Türkiye ilk maçını hangi gün oynayacak? 2026 Dünya Kupası D Grubu fikstürü