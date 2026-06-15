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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

12:1015/06/2026, Pazartesi
IHA
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Niğde
Niğde

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

08-11 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 89,14 gram uyuşturucu madde, 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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