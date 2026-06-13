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Nevşehir merkezli 19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Nevşehir merkezli 19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 kişi tutuklandı

00:4313/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
DHA
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4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şüphelilerin, faizsiz kredi, ürün satışı ve yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 120 milyon TL dolandırdığı, elde edilen gelirleri ise kripto borsaları üzerinden aklamaya çalıştıkları belirlendi.

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan faizsiz kredi ilanı üzerinden 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan kişinin ihbarıyla çalışma başlattı. Soruşturmada 3 kişinin de ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıldığı dosya kapsamında tespit edilirken, ülke genelinde çok sayıda kişinin de aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcılık şebekesini deşifre edilmesinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da 52 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler, daha sonra Nevşehir'e getirildi. Dolandırıcıların, elde edilen paraları ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında izinin kaybedilmeye çalışıldığı ve bahse konu suç gelirleriyle şüphelilerin ev ve araç aldıkları, ayrıca lüks yaşantı sürdükleri de saptandı. 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklandı. 12'si adli kontrol şartı uygulanarak 24 şüpheli serbest bırakıldı.

4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.


#Nevşehir
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