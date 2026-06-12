Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik inceleme başlattı. Yaklaşık 2 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarla yakalandı. Şüphelilerin evlerine kenevir yetiştirme düzeneği kurduğu, ürettikleri uyuşturucuyu sokakta sattıkları tespit edildi. Aramalarda ayrıca 21 bin 044 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilogram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 52 gram esrar maddesi, 5 adet ecstacy, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş bitkisi ve 9 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. İfadeleri alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.