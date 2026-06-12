Ticaret Bakanlığı: İpsala'da piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu bulundu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR detaylı incelemeye alındı. Yakın takibe alınan aracın X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince, narkotik dedektör köpekleri 'İda' ve 'Rose'un da katılımıyla kapsamlı arama gerçekleştirildi.