Ticaret Bakanlığı: İpsala'da piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR detaylı incelemeye alındı. Yakın takibe alınan aracın X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince, narkotik dedektör köpekleri 'İda' ve 'Rose'un da katılımıyla kapsamlı arama gerçekleştirildi.
Kontrollerde, yasal yük içine gizlenmiş vaziyette 1 tonun üzerinde metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 3 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.