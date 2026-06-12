FETÖ ağı film gibi takiple çökertildi

FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, 15 Temmuz’un 10’uncu yılında örgütün hâlâ var olma mücadelesi verdiğini ortaya koydu. İzmir Emniyeti İstihbarat Şubesi ekiplerinin, örgütün kentteki güncel eğitim yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 62’si kadın, 16’sı erkek, 78 FETÖ’cüyü nasıl adım adım deşifre ettiği ortaya çıktı. Film senaryolarını aratmayan operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı.

ŞİFRE: KİRA

İzmir’de FETÖ’nün kadın yapılanmasında 17, erkek yapılanmasında 5 olmak üzere 22 örgüt evi bulundu. Evlerin deşifre olmaması için gizliliğe riayet edildiği, hücre evlerin ihtiyaçlarının fiziki temas minimize edilerek giderildiği belirlendi. Tespit edilen bir yazışma, işaret fişeği oldu. Bu yazışmada, emanet dolaplarının kullanıldığı gizli para transfer sistemine ilişkin “kira almak” ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Para transferinde bir AVM’deki kilitli/şifreli emanet dolaplarının kullanıldığı anlaşılınca, söz konusu AVM’de kadın mescidi girişindeki emanet dolapları izlemeye alındı.

PARA ELLENMEDİ, YERİNE BIRAKILDI

15 Şubat, 22 Şubat, 23 Şubat, 2 Mart, 11 Mart, 15 Mart, 30 Mart, 2 Nisan ve 10 Nisan 2026 tarihlerinde 9 ayrı transfer takip edildi. İlk transferde dolaba birinin çantasından çıkarttığı poşeti bıraktığı görüldü. Dolabı açıp paketi kontrol eden ekipler, içinde para ve market kartı bulunduğunu görünce, alacak kişinin tespiti için paketi kapatıp aynı yere bıraktı. Dolap tekrar izlemeye alındı. Paketi gelip birinin almasıyla birlikte, transferi gerçekleştiren her iki örgüt mensubuna ulaşılmış oldu. Operasyon için sabırla beklendi, bu senaryo 9 kez tekrar etti. Her defasında güncel yapılanmada faaliyet yürüten başka bir örgüt mensubu deşifre edildi.

MARKET KARTININ İZİ SÜRÜLDÜ

Güncel yapılanmadaki FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması için, sadece AVM’deki emanet dolapları izlenmedi. Paketlerden birinde, içinden market kartı çıkan transfere ilişkin derinlemesine çalışma yürütüldü. Market kartının üzerindeki seri numaradan, kartın hangi şubeden ve kim tarafından alındığı bulundu. Daha sonra, aynı kartla hangi şubeden, kimlerin alışveriş yaptığı ortaya çıkarıldı. FETÖ’nün İzmir’deki güncel eğitim yapılanması sorumluları ve yapıda faaliyet yürüten isimlere işte böyle adım adım ulaşıldı.







