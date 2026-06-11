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Manisa'da uyuşturucuyu akıl almaz şekilde saklayan şüpheliler polisten kaçamadı

Manisa'da uyuşturucuyu akıl almaz şekilde saklayan şüpheliler polisten kaçamadı

18:5611/06/2026, Perşembe
DHA
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A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı
A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.E.'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu temin eden N.K.'yi gözaltına aldı. Gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 688 içimlik daha sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları S.E.'nin (18) üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 1000 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli S.E.'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi N.K.'den (25) temin ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine N.K. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da 2 bin 688 içimlik daha sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirdi. Ele geçirilen toplam 3 bin 688 içimlik A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoidin ilçede tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.E. ve N.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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