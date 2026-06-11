Manisa'da uyuşturucuyu akıl almaz şekilde saklayan şüpheliler polisten kaçamadı

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli S.E.'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi N.K.'den (25) temin ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine N.K. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da 2 bin 688 içimlik daha sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirdi. Ele geçirilen toplam 3 bin 688 içimlik A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoidin ilçede tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.