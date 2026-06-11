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İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı

12:0611/06/2026, Perşembe
IHA
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İzmir
İzmir

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ’ye yönelik İzmir merkezli 12 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda örgütün ’güncel eğitim yapılanması’, ’kadın yapılanması’ ve ’erkek yapılanması’ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları ve örgüt evlerinin kira, iaşe ile temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.




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