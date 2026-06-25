Manisa’da çalınan altı motosiklet 90 güvenlik kamerası incelenerek bulundu: Üç kişi gözaltına alındı

3 ÇOCUK ŞÜPHELİ YAKALANDI





Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Şehzadeler ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 409 Sokak'taki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, çalınan 6 şarjlı motosiklet bir evin önünde park halinde ele geçirildi. Olayla ilgili yaşları 16 ve 17 olan 3 çocuk şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.