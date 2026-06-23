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Manisa'da köpeğe ve güvenliğe saldıran şüpheli tutuklandı

Manisa'da köpeğe ve güvenliğe saldıran şüpheli tutuklandı

23:3923/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
IHA
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Salihli’de köpeğe ve güvenlik personeline saldıran şüpheli tutuklandı
Salihli’de köpeğe ve güvenlik personeline saldıran şüpheli tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye hizmet binası önünde "Gece" isimli köpeğe ve ardından güvenlik görevlilerine saldıran K.T. (49) gözaltına alındı. Şikayet üzerine adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye güvenlik personeli ile belediye tarafından sahiplenilen köpeğin saldırıya uğradığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Olay, 21 Haziran’da sabah saatlerinde Salihli Belediyesi hizmet binası önünde yaşandı. İddiaya göre, K.T. (49) isimli şahıs, bina önünde belediye tarafından sahiplenilen "Gece" isimli köpeğe, ardından da güvenlik görevlilerine tekme attı. Yaşanan arbede sonrası güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Belediye avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece
"basit yaralama"
suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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