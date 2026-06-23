Manisa'da köpeğe ve güvenliğe saldıran şüpheli tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye güvenlik personeli ile belediye tarafından sahiplenilen köpeğin saldırıya uğradığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 21 Haziran’da sabah saatlerinde Salihli Belediyesi hizmet binası önünde yaşandı. İddiaya göre, K.T. (49) isimli şahıs, bina önünde belediye tarafından sahiplenilen "Gece" isimli köpeğe, ardından da güvenlik görevlilerine tekme attı. Yaşanan arbede sonrası güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.