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Sorumlular hesap verecek: BM barış güçlerine yönelik saldırılara ilişkin karar kabul edildi

Sorumlular hesap verecek: BM barış güçlerine yönelik saldırılara ilişkin karar kabul edildi

18:1823/06/2026, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM barış güçlerine yönelik saldırı ve suçlardan sorumluların hesap vermesini öngören kararı oy birliğiyle kabul etti. Kararda, barış güçlerine yönelik tüm saldırılar kınanırken, bu eylemlerin savaş suçu teşkil edebileceği vurgulanarak soruşturma ve hesap verebilirlik süreçlerinde BM ile iş birliği çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM barış güçlerine karşı işlenen saldırı ve suçlardan sorumlu tutulmaya ilişkin bir kararı oy birliğiyle kabul etti.

Pakistan ve Danimarka'nın hazırladığı ve 100'den fazla BM üyesi ülke tarafından desteklenen karar taslağı BMGK’de oylamaya sunuldu.

Oylamada 15 üye de ‘evet’ oyu kullanarak dünyanın değişik yerlerinde BM barış güçlerine karşı saldırılar ve işlenen suçlardan sorumlu tutulmaya ilişkin karar taslağını oy birliğiyle kabul etti.

2823 sayılı kararda, BM barış güçlerine yönelik tüm saldırılar kınanırken bu saldırıların savaş suçları teşkil edebileceğinin altı çiziliyor.

Gelecekteki saldırıları caydırmak ve barış güçlerinin güvenliğini artırmak için hesap verebilirliğin sağlanmasının gerekliliği vurgulanan kararda, bu bağlamda, ilgili tüm paydaşlar gerçekleri ortaya koyma, soruşturma yürütme ve hesap verebilirliği sağlama çabalarında BM ile işbirliği yapmaya çağrılıyor.

BM barış gücü faaliyetlerinin başladığı 1948'den bu yana, yaklaşık 4 bin 500 barış gücü askeri görev başında hayatını kaybetti. Bunlardan 59'u 2025 yılında gerçekleşti.

Güvenlik Konseyi üyeleri, barış güçlerine yönelik saldırılara genellikle olayları kınayan ve hesap verebilirliğin sağlanması için derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulunan basın açıklamaları yayımlayarak yanıt veriyordu.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asim İftikhar Ahmed, oylamadan önce yaptığı konuşmada, "Bu karar taslağı, Konseyi bu saldırıları kınayan açıklamaların ötesine taşımayı amaçlıyor. Konseyin açıklamaları önemli, taziye mesajları gerekli, ancak yeterli değil." dedi.

Ahmed, kararın, BM Genel Sekreteri'nin barış güçlerine yönelik cinayetler ve şiddet olaylarıyla ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalar hakkında yıllık raporlaması da dahil olmak üzere, mevcut hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendirmek için pratik önlemler getirdiğini belirtti.


#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
#barış gücü
#saldırı
#savaş suçu
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