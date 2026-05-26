Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Washington'dan Moskova'ya BM engeli: Rus Bakan Yardımcısına ABD vizesi çıkmadı

Washington'dan Moskova'ya BM engeli: Rus Bakan Yardımcısına ABD vizesi çıkmadı

20:1226/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Rusya, ABD'nin BMKG'ye katılmak isteyen Rus Dışişleri yetkilisine vize vermediğini bildirdi
Rusya, ABD'nin BMKG'ye katılmak isteyen Rus Dışişleri yetkilisine vize vermediğini bildirdi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Çin’in dönem başkanlığında toplanan BM Güvenlik Konseyi’ne katılmak üzere davet edilen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov’a ABD tarafından vize verilmediğini açıkladı Nebenzia, ABD'nin bu tavrını sadece uluslararası yükümlülüklerin ihlali değil, aynı zamanda Çin’in BMGK başkanlığına karşı yapılmış "vahim bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) katılmak üzere New York'a gelmek isteyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov’a, ABD'nin vize vermediğini belirtti.

Nebenzia,
"BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek"
başlığı altında toplanan BMGK'de konuştu.

ABD'nin vize reddi eleştirildi

Bu ay BMGK dönem başkanlığını yürüten Çin Dışişleri Bakanlığınca BMGK toplantısına katılmak üzere davet edilen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alimov'un vize talebinin, ABD tarafından reddedildiğini aktaran Nebenzia,
"Rusya'nın bakan düzeyinde bugünkü toplantıda temsil edilmesi gerekiyordu."
dedi.
Nebenzia, ABD'nin vize reddini eleştirerek,
"Bunu, sadece Washington'ın BM Anlaşması uyarınca tüm üye devlet yetkililerine istisnasız erişim sağlanması yükümlülüğünün ihlali olarak değil, Çin'in BMGK başkanlığına ve bugün görüşülen konuya karşı gösterilen vahim bir saygısızlık olarak da görüyoruz."
ifadelerini kullandı.


#Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov
#Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia
#Birleşmiş Milletler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ Kurban Bayramı namazı vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?