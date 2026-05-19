Hem tehdit hem müzakere: Diplomasiye son bir şans mı?

İran ve ABD arasında hafta sonu artan gerilimin ardından Pakistan arabuluculuğunda olası anlaşma için temaslar ibreyi şimdilik diplomasiye çevirdi. Tahran, İslamabad aracılığı ile revize edilmiş teklifini Washington'a iletirken, ABD Başkanı Donald Trump "İran anlaşma yapmak için can atıyor" dedi. ABD’nin şartları ve İran’ın pozisyonuna dair ayrıntılar tarafların uzlaşı zeminine hâlâ çok uzak olduğuna işaret ediyor. Beyaz Saray, Tahran yönetimini “zorla ikna” için yeni bir saldırıyı seçenekleri arasına aldı. Ancak Trump dün yaptığı açıklamada bölge ülkelerinin araya girmesiyle bugün için planlanan saldırıyı ertelediğini duyurdu.

REVİZE TEKLİF WASHINGTON'A İLETİLDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere ilişkin, medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek, "Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor" dedi. "Karşı taraftan iletilen teklif incelendi ve karşılık olarak bizim görüşlerimiz de ABD tarafına sunuldu. Dolayısıyla Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam etmektedir. Şu an için nükleer meselelere ilişkin ayrıntıları müzakere etmiş değiliz, bu aşamada bütün odak savaşın sona erdirilmesine yöneliktir" diyen Bekayi, Pakistan arabulucuğuyla görüşmelerin devam ettiğini belirtirken ABD ile müzakerelerde Tahran'ın dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılmasının yer aldığını kaydetti.

"SALDIRIYI ERTELEDİM!"

Trump ise İran’ın görüşmeler sırasında “sürekli bağırıp çağırdığını” söyledi ve Tahran yönetiminin bir anlaşma imzalamaya istekli olduğunu belirtti. Dün New York merkezli Fortune dergisinde yayımlanan röportajda Trump, “Size bir şey söyleyebilirim; anlaşma imzalamak için can atıyorlar. Ama sonra bir anlaşma yapıyorlar ve size, üzerinde uzlaşılan metinle hiçbir ilgisi olmayan bir belge gönderiyorlar. Ben de ‘Siz çıldırdınız mı?’ diyorum” dedi. Röportaja göre Trump, İran liderliğini aynı zamanda “inatçı bir iş rakibi” gibi gördüğünü ima eden ifadeler de kullandı. Trump ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada ise bölge ülkelerinin liderlerinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı" bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktararak "Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin talepleri doğrultusunda İran’a yönelik yarın (bugün) planlanan saldırıları erteledim" ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI TEHDİTLER

Diplomasi trafiği devam ederken taraflar arasında tehdit mesajları da veriliyor. İran'ın Askeri İstişare Konseyi üyesi Tümgeneral Muhsin Rezai, “ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde, anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır” ifadelerini kullandı. Trump ise önceki günkü paylaşımında “İran için zaman daralıyor. Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak” dedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerden birinde, Trump bir İran uçağının vurulma emrini veriyor. Bir diğer görselde ise "güle güle hızlı tekneler" yazıyor ve Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor.

HALKA SİLAHLI EĞİTİM

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi verdi. Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor. Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade edildiği görüldü.



