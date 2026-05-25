İran Dışişleri Bakanı Arakçi vize engeline takıldı: BM’deki toplantıya katılamayacak

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Birleşmiş Milletler’deki (BM) toplantıya ABD vizesi sorunu nedeniyle katılamayacağını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konyesi’ndeki (BMGK) toplantı için ABD’ye gideceği şeklindeki açıklaması hatırlatılan Bekayi, söz konusu ziyaretin mevcut şartlarda ABD vizesi sorunu nedeniyle iptal edildiğini ve Arakçi’nin ABD’ye gitmeyeceğini söyledi.