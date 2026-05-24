İran basınından iddia: ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı tehlikede

20:1124/05/2026, Pazar
AA
İran basını muhtemel mutabakat zaptının geçersiz olma ihtimalinin mevcut olduğunu öne sürdü
Tahran'ın kırmızı çizgilerinden taviz vermediğini belirten İran basını, ABD'nin dondurulmuş varlıkların iadesi gibi konularda zorluk çıkarması nedeniyle iki ülke arasında imzalanması planlanan mutabakat zaptının iptal olabileceğini iddia etti.

İran basını, ABD’nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu başta olmak üzere bazı maddelerde
"engel çıkarması"
sebebiyle Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptının geçersiz olma ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"Muhtemel mutabakat zaptının geçersiz olma ihtimali bulunuyor"

İran’ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmayı reddettiğine yer verilen haberde, ABD’nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu başta olmak üzere bazı maddelerde engel çıkarması sebebiyle imzalanması muhtemel mutabakat zaptının geçersiz olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.



