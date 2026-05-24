Netanyahu'dan dikkat çeken yapay zekalı Trump ve İran paylaşımı

18:2124/05/2026, Pazar
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yapay zekalı İran temalı paylaşımda bulundu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu görsel paylaştı. Paylaşılan görselde "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu yapay zeka ile hazırlanmış İran temalı bir resim paylaştı.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda,
"İran asla nükleer silaha sahip olmayacak."
ifadesini kullandı.

ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya yakın olunduğuna ilişkin sinyaller gelirken Netanyahu'nun İran temalı yapay zekalı resim paylaşması dikkati çekti.

Trump ve Netanyahu'nun ABD ve İsrail bayrakları önünde yer aldığı resmin arka planında, üstte uçan savaş jetleri, altta komuta merkezi ve Orta Doğu haritası yer aldı.

Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya yakın olunduğuna ilişkin açıklamalar yapılırken Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.

İsrailli kaynaklar görüşmede, Netanyahu'nun Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmesi konusundaki çekincelerini ifade ettiği ve İsrail'in
"herhangi bir tehdide karşı tüm alanlarda hareket özgürlüğüne sahip olması"
konusunda iki liderin ortak görüşe sahip olduğu iddia edilmişti.

Trump'ın İran'ın nükleer programını sonlandırmaması ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmemesi durumunda anlaşmaya onay vermeyeceğini söylediği ileri sürülmüştü.



