Netanyahu'dan dikkat çeken yapay zekalı Trump ve İran paylaşımı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu görsel paylaştı. Paylaşılan görselde "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesinin kullanılması dikkat çekti.
ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya yakın olunduğuna ilişkin sinyaller gelirken Netanyahu'nun İran temalı yapay zekalı resim paylaşması dikkati çekti.
Trump ve Netanyahu'nun ABD ve İsrail bayrakları önünde yer aldığı resmin arka planında, üstte uçan savaş jetleri, altta komuta merkezi ve Orta Doğu haritası yer aldı.
Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi
ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya yakın olunduğuna ilişkin açıklamalar yapılırken Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.
Trump'ın İran'ın nükleer programını sonlandırmaması ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmemesi durumunda anlaşmaya onay vermeyeceğini söylediği ileri sürülmüştü.