İran'dan Hürmüz Boğazı'nda 'güvenli rota' çalışması: Son 24 saatte 31 gemi geçti

18:3521/05/2026, Perşembe
AA
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 31 geminin geçtiğini duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun bölgede sağlamaya çalıştığı güvensizlik ortamına rağmen küresel ticaretin devamı için güvenli rota oluşturma çalışmalarının sürdüğü ve son 24 saatte 31 geminin boğazdan geçtiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 31 geminin geçiş yaptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 31 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada,
"Terörist Amerikan ordusunun saldırganlığına ve tüm Fars Körfezi'nde, özellikle de Hürmüz Boğazı'nda eşi görülmemiş bir güvensizlik ortamı oluşturulmasına rağmen Devrim Muhafızları Donanması, küresel ticaretin geçişi ve devamı için açık ve güvenli bir rota oluşturmaya çalıştı."
ifadelerine yer verildi.


#İran
#Hürmüz Boğazı
#Gemi
