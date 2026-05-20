Hürmüz'de gerilim tırmanıyor: Umman Körfezi’nde sıcak temas, ABD güçleri İran tankerine müdahale etti

20:5520/05/2026, Çarşamba
IHA
ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde ABD ablukasını ihlal etme girişiminde bulunduğundan şüphelenilen İran bayraklı petrol tankerine asker çıkarıldığını açıkladı.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukası 13 Nisan’dan bu yana devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde İran limanına seyreden ve ABD ablukasını ihlal etme girişiminde bulunduğundan şüphelenilen İran bayraklı Celestial Sea’ye asker çıkardı.
CENTCOM, askerlerin gemide arama yaptığını ve mürettebata rotasını değiştirmesini emrettikten sonra gemiyi terk ettiğini açıkladı.
CENTCOM ayrıca, "
ABD kuvvetleri ablukayı tam olarak uygulamaya devam ediyor ve şu ana kadar kurallara uyulmasını sağlamak için 91 ticari geminin rotasını değiştirdi"
dedi.


