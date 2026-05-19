ABD Kongresi’nde İran savaşı sorgusu: 'Daha kaç Amerikalı ölecek?'

Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda Kongre üyeleri, Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşın gidişatını sorguladı. Savaşın gidişatını eleştiren ve işlerin iyi gitmediğini belirten Demokrat üyelere tepki gösteren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper, İran'ın füze üslerini yeniden faaliyete geçirdiği iddialarını yalanladı.
ABD'li Kongre üyeleri, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ı, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda, Donald Trump yönetiminin İran'a karşı başlattığı savaşın gidişatı hakkında sorguladı.
"Tamamen yersiz bir açıklama"
"Bir ateşkesimiz var"
Kongre üyesi Chrissy Houlahan, CENTCOM Komutanı Cooper'a, ABD tarafından İran'a ait binlerce hedefin vurulduğunun, İran donanmasının yüzde 80 veya 90'ının yok edildiğinin söylenmesine rağmen "Neden kaybediyormuş gibi hissettiğini" sordu.
Komite üyeleri ayrıca, İran'ın, bombalanarak yıkılan füze üslerinin birçoğunu halihazırda yeniden faaliyete geçirdiğine dair çıkan haberler konusunda Cooper'a sorular yöneltti.