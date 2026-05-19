Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Kongresi’nde İran savaşı sorgusu: 'Daha kaç Amerikalı ölecek?'

ABD Kongresi’nde İran savaşı sorgusu: 'Daha kaç Amerikalı ölecek?'

23:1719/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
ABD Kongresinde İran savaşının gidişatı hakkında Trump hükümetinin politikası sorgulandı
ABD Kongresinde İran savaşının gidişatı hakkında Trump hükümetinin politikası sorgulandı

Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda Kongre üyeleri, Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşın gidişatını sorguladı. Savaşın gidişatını eleştiren ve işlerin iyi gitmediğini belirten Demokrat üyelere tepki gösteren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper, İran'ın füze üslerini yeniden faaliyete geçirdiği iddialarını yalanladı.

ABD'li Kongre üyeleri, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ı, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda, Donald Trump yönetiminin İran'a karşı başlattığı savaşın gidişatı hakkında sorguladı.

Cooper,
"ABD Askeri Duruşu, Büyük Orta Doğu ve Afrika'daki Ulusal Güvenlik Zorlukları"
konulu oturumda, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Zimmerman ve ABD Afrika Komutanı General Dagvin Anderson ile ifade verdi.
Komitenin Demokrat üyesi Seth Moulton'ın, İran'a yönelik savaşta
"işlerin pek iyi gitmediğine"
dair yaptığı yoruma, Cooper tepki gösterdi.

"Tamamen yersiz bir açıklama"

Moulton'ın,
"Bu hata uğruna ölmesini isteyeceğimiz daha kaç Amerikalı olması gerektiğini bilmek istiyorum. Bunu biliyor musunuz?"
sorusuna Cooper,
"Bunun sizin tarafınızdan yapılmış, tamamen yersiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum."
sözleriyle karşılık verdi.
Moulton, Başkan Donald Trump'ın Tahran'dan
"koşulsuz teslimiyet"
talep eden sözlerini gündeme getirerek "Bu, planın bir parçası mı?" diye sordu.
Cooper bu soruya da
"Sayın Temsilci, tüm askeri hedeflerimize ulaştık. Şu anda bir ateşkes halindeyiz, bir abluka uyguluyoruz ve geniş bir yelpazedeki olası gelişmelere karşı hazırlıklıyız."
cevabını verdi.


"Bir ateşkesimiz var"

Kongre üyesi Chrissy Houlahan, CENTCOM Komutanı Cooper'a, ABD tarafından İran'a ait binlerce hedefin vurulduğunun, İran donanmasının yüzde 80 veya 90'ının yok edildiğinin söylenmesine rağmen "Neden kaybediyormuş gibi hissettiğini" sordu.

Cooper, Houlahan'a,
"Sayın Kongre üyesi, bu hissi paylaşmıyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi, görüşmeler devam ediyor ve bir departman olarak bu görüşmelere destek vermeye hazırız."
yanıtını verdi.
Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesindeki oturumun devamında, diğer Kongre üyelerinin İran ile savaşın sona erip ermediği konusundaki ısrarlı sorularına muhatap olan Cooper,
"Bir ateşkesimiz var."
demekle yetindi.

Komite üyeleri ayrıca, İran'ın, bombalanarak yıkılan füze üslerinin birçoğunu halihazırda yeniden faaliyete geçirdiğine dair çıkan haberler konusunda Cooper'a sorular yöneltti.

Cooper bu iddiaları reddederek,
"Bu haberler gerçeği yansıtmıyor."
dedi.



#ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper
#ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)
#ABD Temsilciler Meclisi
#ABD/İsrail-İran savaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi