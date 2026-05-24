Trump: İran ile anlaşma son hale gelmek üzere

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'la olası anlaşmaya ilişkin son durumla ilgili açıklamada bulundu. Trump, İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu kaydederek, “ABD, İran ve listede yer alan diğer ülkeler arasında, nihai hale getirilmek üzere büyük ölçüde bir anlaşma müzakere edildi. Anlaşmanın son unsurları ile detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak, Hürmüz Boğazı da açılacak” ifadelerini kullandı.