Fransa 17 yıl sonra Suriye’de: Macron, Sarkozy’den sonra Şam’a giden ilk lider oldu

Suriye'deki devrimin ardından Şam'a ilk kez gelen Macron'un yemek masasındaki tavırları gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Esed sonrası dönemde Şam’ı ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi devlet başkanı olan Macron, aynı zamanda Fransa’dan Suriye’ye 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyarete de imza atmış oldu. Ancak bu tarihi ziyaretin diplomatik boyutundan çok, Macron’un yemek masasındaki görüntüsü dijital platformlarda günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Macron’un, kapalı alanda düzenlenen yemek masasında dahi güneş gözlüklerini gözünden hiç çıkarmaması ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın kendisine hararetli bir şekilde bir şeyler anlattığı anlarda hiçbir mimik veya tepki vermeden bakması dikkat çekti. Macron, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Davos Zirvesi'nde de benzer bir görüntü vermiş 'Karısından yumruk yediği için gözünü gizliyor' yorumlarına maruz kalmıştı. ABD Başkanı Trump dahi Macron için, "Karısından yediği kroşenin etkisinde" ifadelerini kullanmıştı.