Fransa 17 yıl sonra Suriye’de: Macron, Sarkozy’den sonra Şam’a giden ilk lider oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yıl sonra Şam’a ayak basan ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Macron ve beraberindeki üst düzey heyet, Şam Havalimanı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Fransa’dan Suriye’ye cumhurbaşkanı düzeyindeki son resmi ziyaret, 2008 yılında Nicolas Sarkozy’nin devrik lider Beşşar Esed ile görüşmek üzere Şam’a gitmesiyle gerçekleşmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yıl sonra Suriye'ye ziyaret gerçekleştiren ilk cumhurbaşkanı oldu.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile beraberindeki heyet başkent Şam’daki havalimanına ulaştı.
Havalimanına iniş yapan Macron ve beraberindeki heyet, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından resmi törenle karşılandı.
Gerçekleştirilen program, iki ülke ilişkilerinde 17 yıllık uzun bir aranın ardından cumhurbaşkanlığı seviyesinde yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Ziyaret kapsamında heyetler arası görüşmelerin yapılması ve iki ülke arasındaki bölgesel ile diplomatik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
Osmanlı sonrası Suriye'de Fransız etkisi
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nden koparılan Suriye, 1920-1946 yılları arasında Fransız mandası altında yönetildi. Fransa, bu dönemde ülkenin siyasi ve idari yapısının şekillenmesinde önemli rol oynadı.
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