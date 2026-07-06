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Hamas Gazze'deki Hükümet Çalışma Komitesi'nin feshinden memnun: Ateşkesin uygulanması için atılmış ciddi bir adım

Hamas Gazze'deki Hükümet Çalışma Komitesi'nin feshinden memnun: Ateşkesin uygulanması için atılmış ciddi bir adım

19:47, 06/07/2026, Pazartesi
AA
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Hamas Gazze'deki Hükümet Çalışma Komitesi'nin feshinden memnun: Ateşkesin uygulanması için atılmış ciddi bir adım
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Gazze'deki Hükümet Acil Durum Komitesi'nin istifa ederek feshedilmesinin, bölge yönetimini devralacak Ulusal Komite'nin önünü açmaya ve ateşkesin uygulanmasına yönelik ciddi ve sahada uygulanan bir adım olduğunu belirtti. Hamas'ın tüm yetkileri devretmeye hazır olduğunu vurgulayan Kasım; arabulucu ülkelere, garantör devletlere ve ABD'ye, Ulusal Komite'nin Gazze'ye girişini engellemeye çalışan İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Acil Durum Komitesi'nin istifasının ve komitenin feshedilmesinin, Gazze'nin yönetimini devralması öngörülen Ulusal Komite'nin bölgeye girişinin önünü açmayı amaçlayan "ciddi ve sahada uygulanan bir adım" olduğunu söyledi.

Hamas Sözcüsü Kasım, Gazze'deki Hükümet Acil Durum Komitesi'nin istifası ve Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'nin bölgede yönetimi devralma hazırlıklarının tamamlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın "Hükümet Acil Durum Komitesi'nin istifasını, pratikte etkisi olmayan yanıltıcı bir eylem" olarak nitelendirmesine değinen Kasım, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail, kendi başına asılsız iddiaları ortaya atıyor ve düzenli olarak yanıltıcı eylemleri sürdürüyor. Bizler ise bu adımın ciddi ve sahada uygulanacağını teyit ediyoruz. Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Acil Durum Komitesi'nin istifası, Hamas'ın sergilediği olumlu tutumlar bağlamında gerçekleşti. Bu aynı zamanda Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için ileriye doğru atılmış ciddi bir adımdır."

Sözcü Kasım sözlerine şöyle devam etti: "Bu adım, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin yönetiminin sona ermesinden sonraki döneme ilişkin düzenlemelerin bir parçası olmayacağına dair açıklaması doğrultusunda atılmış bir adımdır ve aynı zamanda Ulusal Komite'nin girişini engelleyen işgalin bahanelerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır."

Söz konusu adımın, İsrail'in Ulusal Komite'nin Gazze'ye girişini engellemek için öne sürdüğü gerekçeleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini dile getiren Kasım, "Artık Ulusal Komite'nin Gazze'ye girmesi için kapıları tamamen açıyoruz." dedi.

Kasım, arabulucu ülkeler, garantör devletler, Gazze Barış Kurulu ve ABD yönetimine İsrail'e baskı yaparak Ulusal Komite'nin Gazze'ye girişine izin vermesini sağlamaları çağrısında bulundu.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasının uygulanması için üzerine düşen tüm adımları attığını kaydeden Kasım, İsrail'in ise yükümlülüklerinden kaçınmaya çalıştığını ve bunun başında da Ulusal Komite'nin Gazze'ye girişine izin vermemesinin geldiğini dile getirdi.

Kasım, Hamas'ın Ulusal Komite'nin kurulmasını kabul ettiğini ve güvenlik dosyası da dahil olmak üzere yönetimle ilgili tüm yetkileri devretmeye hazır olduğunu belirterek, "Hamas, sözlü ve fiili olarak yönetimin tüm alanlarını Ulusal Komite'ye devredeceğini ortaya koymuştur." diye konuştu.

İsrail'i ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayan Kasım, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in 5 binden fazla ihlal ve saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar sonucu 1500'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

'Yakın zamanda Kahire'yi ziyaret edeceğiz'

Filistinli grupların silahları konusuna da değinen Kasım, bu başlığın tüm görüşmelerde ele alındığını, Hamas'ın arabulucular, garantör ülkeler ve hatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kabul gören ve Netanyahu'nun sonradan kabul etmekten vazgeçtiği çeşitli öneriler sunduğunu söyledi.

Kasım, söz konusu dosyayla ilgili istişarelerin sürdüğünü belirterek, süreci tamamlamak amacıyla yakın zamanda Kahire'yi ziyaret edeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül 2025'te açıkladığı planın ilk aşamasında ateşkes, kısmi İsrail çekilmesi, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Kasım, Hamas'ın ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini, İsrail'in ise insani taahhütlerini uygulamadığını belirtti.

Kasım, ateşkes anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanmasını istediklerini belirterek, bunun Gazze'de insani yardım ve yeniden imar sürecinin başlaması için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

"Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (teknokratlardan oluşan geçici hükümet)", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı uyarınca kuruldu. Komite, ilk toplantısını 15 Ocak 2026'da Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Kahire'deki toplantıda Gazze Şeridi'nde sivil yönetim ve iç güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye yönelik görev süresinin resmen başladığını açıkladı.

Komitenin görevi de Ramallah merkezli Filistin yönetiminin kendi reform programını tamamlayıncaya kadar Gazze'nin istikrarının sağlanmasını, toparlanma sürecini ve yeniden imar çalışmalarını denetlemesidir.

Ancak İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırı ve ihlalleri nedeniyle Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgede görevini devralma imkanı sağlanamadı.


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Başlıklar :HamasHazim KasımGazzeateşkesİsrail
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