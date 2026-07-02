Hamas’tan “Barış Gücü ihlalleri durdursun” çağrısı

Trump’ın planı kapsamında kurulan Barış Konseyi (İSG), Gazze’deki insani yardımlar ve yeniden imar için oluşturulan “Endurance” adlı lojistik destek alanına ilk taktik araçları ulaştırdığını bildirdi. Konuya dair Hamas tarafından yapılan açıklamada, ateşkes planı kapsamında Gazze’de görev alması kararlaştırılan Uluslararası Barış Gücü’nün de göreve başlaması gerektiği vurgulandı. Konuya dair dün bir açıklama yapan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Barış Konseyi'nin Gazze’de konuşlanacak uluslararası güçlerin ulaşmaya başladığını duyurmasının, bu güce verilen görevlerin uygulanması adına bir başlangıç olmasını umuyoruz. Bu görevlerin başında, Gazze'deki halkımız ile işgal ordusunun birbirinden ayrılması ve işgal devletinin ihlallerinin durdurulması gelmektedir" dedi. Barış Konseyi'ne Gazze'deki savaşı sonlandırma planının maddelerini fiilen uygulama çağrısında bulunan Kasım, Gazze'yi Yönetme Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişinin sağlanması, yeniden imarın başlaması ve İsrail'in geri çekilmeye zorlanması gerektiğini vurguladı.

Barış Konseyi, önceki gün taktik araçların, Endurance lojistik destek alanına ulaştığını açıklamıştı. İsrail merkezli "i24 News" televizyonuna göre, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın İsrail tarafında kurulan Endurance alanı Uluslararası İstikrar Gücü için bir geçiş ve destek merkezi işlevi görüyor. Araç, teçhizat ve personelin Gazze içine kademeli olarak sevk edilmeden önce burada karşılandığı belirtiliyor. Endurance lojistik merkezinin Gazze'deki yeniden imar sürecinde kullanılacak ağır inşaat araçlarının denetlenmesi için de kullanılacağı ifade ediliyor. İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes kapsamında üzerinde uzlaşılmasına rağmen inşa araçlarının Gazze'ye girişini engellerken, Gazze'de işgal ettiği alanlarda yıkım faaliyetlerini de sürdürüyor.