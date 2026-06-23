Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hamas İsrail'in savaş suçları ve soykırımı sürdürdüğüne vurgu yaptı: BM'nin raporu kanıt niteliğinde

Hamas İsrail'in savaş suçları ve soykırımı sürdürdüğüne vurgu yaptı: BM'nin raporu kanıt niteliğinde

23:5323/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirmişti.

Hamas, BM'nin, İsrail'in Filistinli çocukları hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını sürdürdüğüne ilişkin raporunu "önemli" olarak nitelendirerek, bunun İsrail'in Filistin'de işlediği suçların belgelenmesi sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail'in sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğünü, hastane, okul ve sığınma merkezlerini hedef aldığını belirterek, bunun Filistin halkına karşı soykırım kastını ortaya koyduğunu ifade etti.

Hamas, İsrail'in Filistinli çocukları hedef alarak soykırımı sürdürdüğünü ortaya koyan Birleşmiş Milletler (BM) raporunun "önemli" olduğunu ve "İsrail'in Filistin'de işlediği suçların belgelenmesi sürecinin bir parçasını oluşturduğunu" belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiği yönündeki raporuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Söz konusu raporun "önemli olduğunu ve İsrail'in Filistin'de işlediği suçların belgelenmesi sürecinin bir parçasını oluşturduğunu" kaydeden Kasım, ​"Tüm deliller, belgeler, fotoğraflar ve video kayıtlarının, işgal güçlerinin (İsrail) Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonları sırasında sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını doğruladığını" ifade etti.

İsrail’i "Hamas’ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı iddiasıyla işlediği suçlardan sıyrılmaya çalışmakla" suçlayan Kasım, bunun "gerçekleri hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini" vurguladı.

Kasım "İsrail’in sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğünü, yerleşim alanlarını bombaladığını, sığınma merkezlerini, hastaneleri ve okulları hedef aldığını; bunun da Filistin halkına karşı soykırım suçları işleme kastını ortaya koyduğunu" aktardı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirmişti.

Raporda, "İsrail yetkilileri ve güvenlik güçleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları; Batı Şeria'da ise savaş suçları işliyor." ifadesi kullanılmıştı.


#Hazim Kasım
#Gazze
#İsrail
#BM
#Hamas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? DM ve hikâyelerde sorun yaşanıyor! 24 Haziran Instagram’da erişim sorunu son durum