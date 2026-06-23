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Gazze'de can kaybı 73 bin 39'a yükseldi

Gazze'de can kaybı 73 bin 39'a yükseldi

12:1723/06/2026, Salı
IHA
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İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı ise 73 bin 39’a, yaralı sayısı 173 bin 388’e ulaştı.
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı ise 73 bin 39’a, yaralı sayısı 173 bin 388’e ulaştı.

Canavar devlet İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 73 bin 39’a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkesten bu yana enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 785’e, yaşamını yitirenlerin sayısı bin 27’ye, yaralı sayısı 3 bin 280’e yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı ise 73 bin 39’a, yaralı sayısı 173 bin 388’e ulaştı.


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