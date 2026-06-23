Gazze'de can kaybı 73 bin 39'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkesten bu yana enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 785’e, yaşamını yitirenlerin sayısı bin 27’ye, yaralı sayısı 3 bin 280’e yükseldi.