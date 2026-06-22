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Canavar devlet İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 35'e yükseldi

Canavar devlet İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 35'e yükseldi

14:2822/06/2026, Pazartesi
AA
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Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025''ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 24 oldu. 3 bin 260 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

BUna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1024 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 260 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 35'e, yaralı sayısının 173 bin 368'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.


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