Canavar devlet İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 35'e yükseldi

BUna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1024 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 260 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.