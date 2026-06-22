Gazze'de hastalar yavaş yavaş ölüyor

İsrail saldırılar düzenlediği halde ayakta kalmayı başaran hastanelerde, devam eden abluka ve yedek parça girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Tamir ve bakımı yapılamayan jeneratörlerin devre dışı kalması nedeniyle bazen ameliyatlar bile yapılamıyor. Bazen de hastaların durumu öncelik sırasına konuluyor ve elektrik kısıtlı bir şekilde kullanılmaya çalışılıyor. Bu durum da elektriğin en çok ihtiyaç duyulduğu hatta hayati önem taşıdığı hastanelerdeki hastalar için ciddi risk oluşturuyor. Nasır Hastanesi'nde halihazırda dört jeneratör bulunuyor. Bunlardan biri acil durumlarda devreye alınırken, biri arızalı olduğu için kullanılamıyor. Geriye kalan iki jeneratör ise sabah ve akşam olmak üzere vardiyalı olarak kullanılıyor. Bu da hastanenin ihtiyaç duyduğu elektriğin ancak yüzde 70'inin karşılanması anlamına geliyor. Hal böyle olunca tıbbi bakım altında olması gereken hastalara gereken hizmet sunulamamış oluyor.

Hastanede, doğumsal bir anomali olan kraniosinostoz (bebeklerin kafatası kemiklerini birbirine bağlayan dikişlerin normalden erken birleşmesiyle oluşan doğumsal bir anomali) ameliyatı olan 10 aylık Eymen bebeğin annesi Ummu Eymen, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Ummu Eymen, oğlunun dışarı çıkış işlemlerinin yapılamaması ve 1 yaşını doldurmadan da ameliyat olması gerektiği için mecburen Nasır Hastanesi'nde ameliyata alındığını aktardı. Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'deki hastanelerde imkanların çok kısıtlı olduğunu kaydeden Ummu Eymen, oğlunun kafatasındaki yaranın sürekli pansuman edilmesi gerektiğini ama gazlı bez bulmakta bile sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Hastanedeki elektrik kesintilerine dikkati çeken Ummu Eymen, "Günün yarısını elektriğin gelmesini bekleyerek geçiriyoruz. Hava çok sıcak ve vantilatörler gerektiği gibi çalışmıyor. Burada çok şeyin eksikliği çekiliyor. Sınırlar kapalı ve hastanelerde gerekli olan malzemelerin girişi engelleniyor. Bizi böylece yavaş yavaş öldürüyorlar" dedi. Nasır Hastanesi Teknik Hizmetler Müdürü Mühendis Hamed en-Neccar da yaz mevsiminde oldukları için havalandırma ve soğutma sistemleri üzerinde aşırı yük oluştuğuna ve bunun da elektrik ihtiyacını artırdığına dikkat çekti. Neccar, hastanenin ihtiyacının, kapasitesinden yüzde 120 fazla olduğunu kaydetti. Şu an hastanede sadece iki jeneratörle hizmet verdiklerini söyleyen Neccar, jeneratörlerin bakım ve onarımı için gerekli malzemelerin bulunması durumunda yüzde 100 olmasa bile yüzde 90 hastanenin ihtiyacını karşılayabileceklerini aktardı.