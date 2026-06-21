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Netanyahu'dan İran itirafı: 'Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladık'

Netanyahu'dan İran itirafı: 'Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladık'

23:5521/06/2026, Pazar
AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri saldırılarla Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladıklarını savundu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri saldırılarla Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladıklarını savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran konusunda hedeflerine ulaşamadığı yönündeki eleştirilere yanıt vererek, gerçekleştirdikleri saldırılarla Tahran'ın nükleer altyapısını ve askeri kapasitesini tahrip ettiklerini öne sürdü. Netanyahu, asıl zaferin İran halkının yönetimi devirmesi olacağını iddia etti.

İsrail'de İran konusunda belirlediği hedeflere ulaşamamakla eleştirilen Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenledikleri saldırılarla Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladıklarını ileri sürdü.

Yahudi Haber Sendikasının (JNS) Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan Netanyahu, kendisine Lübnan konusunda sert eleştiriler yönelten ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değindi.

Netanyahu, kendisinin ve Trump'ın bağımsız ülkelerin liderleri olduklarını belirterek,
"Kendi çıkarlarımızı savunuyoruz. Ben İsrail'in çıkarlarını ve güvenliğini savunuyorum."
dedi.


"Varoluşsal tehdit"

İran'a yönelik saldırılarla
"varoluşsal bir tehdidi"
ortadan kaldırdıkları iddiasını tekrar dile getiren Netanyahu, ABD ile düzenledikleri ortak saldırılarda İran'ın, nükleer altyapısını tahrip ettiklerini, bilim insanlarını öldürdüklerini, askeri ve ekonomik kapasitesine zarar verdiklerini ve Tahran yönetiminin gelecekteki düşüşüne zemin hazırladıklarını savundu.
Netanyahu,
"asıl zaferin İran halkının Tahran yönetimini kendi elleriyle devirmesi"
olacağını ileri sürdü.
Gazze, Suriye ve Lübnan'da işgal ettikleri alanlarda sözde
"güvenli bölge"
oluşturduklarını ifade eden İsrail Başbakanı, daha önce de belirttiği gibi
"ne kadar gerekirse o kadar"
süre buralardaki işgal sahalarından çekilmeyeceklerini savundu.
Netanyahu, İsrail'in
"güvenlik doktrinini değiştirdiklerini"
belirterek
"önce kendilerinin harekete geçerek saldırdığını"
söyledi.


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