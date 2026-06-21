Kolombiya’dan Trump'a 'İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurun' çağrısı

Petro, ABD'nin İran ile yürüttüğü barış müzakerelerini desteklediğini belirterek, “Ülkemin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğü bu ayda, Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak bu anlaşmayı destekliyor ve saygı duyuyorum. Çünkü bu, dünya için daha fazla 'Hayat' anlamına gelmektedir. İncil, dünya anayasaları ve insanlığın inşa ettiği uluslararası hukuk üzerine yaptığım okumalara dayanarak, bu anlaşmaya tüm uluslar tarafından saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.