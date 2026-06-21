İran heyeti ABD müzakereleri için İsviçre’de

ABD ile kalıcı barış anlaşmasına yönelik müzakerelere katılacak İran heyeti İsviçre'ye ulaştı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İran heyetinin İsviçre’ye varışını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İran basını da gelişmeyi doğrulayarak ABD ile yürütülecek müzakerelerde Tahran’ı temsil edecek heyetin İsviçre'ye ulaştığını duyurdu.