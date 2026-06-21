İran heyeti ABD müzakereleri için İsviçre’de

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakerelere katılacak İran heyetinin ülkeye vardığını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in de İran müzakereleri için İsviçre’ye ulaştığı bildirildi.
ABD ile kalıcı barış anlaşmasına yönelik müzakerelere katılacak İran heyeti İsviçre'ye ulaştı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İran heyetinin İsviçre’ye varışını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
İran basını da gelişmeyi doğrulayarak ABD ile yürütülecek müzakerelerde Tahran’ı temsil edecek heyetin İsviçre'ye ulaştığını duyurdu.
Görüşmelerin Bürgenstock kasabasında yapılacağı belirtildi. İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik etmesi bekleniyor.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran müzakereleri için İsviçre'de
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İran müzakereleri için İsviçre’ye ulaştığı bildirildi.
İsviçre basını, İran ile müzakereler katılacak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ülkeye vardığını duyurdu. Vance’in, görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock kasabasına ulaştığı belirtildi.