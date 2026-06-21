ABD-İran barışına Netanyahu tehdidi

Washington Post (WP) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’a bir rapor sunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran ile kalıcı bir anlaşmaya ulaşılmasını sabote edebileceği konusunda uyardı. İstihbarat raporlarında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürme konusunda niyetli olduğu, bu durumun ABD-İran mutabakatının temel unsurlarından birini ihlal edeceği ileri sürüldü. Uyarı, ABD ile İran arasında ulaşılan mutabakatın İsrail tarafından reddedildiği ve İsrail ordusunun Lübnan’daki saldırılarını artırdığı bir dönemde geldi. İsrail’de yayın yapan Kanal 12 ise Netanyahu’nun tavrı nedeniyle Washington yönetiminin İsrail siyasetinde yeni müttefik arayışına girdiğini ve muhalif liderlerle gayri resmi şekilde görüştüğünü iddia etti.

SAATLER İÇİNDE 80 ÖLÜ

İşgalci İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatının Lübnan’daki saldırıların durdurulmasını da kapmasını reddediyor. Mutabakatın ardından Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını artıran işgal ordusu, ABD’nin müdahalesiyle ilan edilen ateşkese rağmen son 48 saatte, Lübnan’ın güneyinde başta Nabatiyye kenti ve çevresi olmak üzere çeşitli noktalara 100’den fazla saldırı düzenledi. Saldırılarda, 28’i ateşkes sonrası olmak üzere 80’e yakın Lübnanlı öldü.

ABD’DEN KISMİ ÇEKİLME BASKISI

Lübnan’daki saldırılarını durdurması konusunda İsrail’i dizginleyemeyen ABD yönetiminin İsrail’den Hizbullah’ın tasfiyesi için Lübnan’ın güneyindeki kuvvetlerini kısmen çekmesini isteyeceği iddia edildi. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) iddiasına göre, ABD'nin Lübnan ordusunu Hizbullah'ın tasfiyesi hedefiyle kullanmak amacıyla bir plan hazırladığı belirtildi. Söz konusu plana göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden kısmen çekileceği ve çekildiği yerlere Lübnan ordusunun konuşlanacağı kaydedildi. Haberde, planın gelecek hafta Washington’da İsrail ile Lübnan arasında yapılacak yeni müzakere turunda gündeme getirileceğine vurgu yapılarak, Netanyahu’nun itirazlarına rağmen İsrail ordusunun geri çekileceği pilot bölgelerin belirlenmeye başladığı aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıları durdurması için talimat aldığını ancak işgal ettiği bölgelerde saldırı ve yıkımı sürdüreceğini açıkladı.

EİZENKUT VE BANNET İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Netanyahu’nun Lübnan’daki saldırıları sonlandırmayı reddetmesi nedeniyle Trump ile yaşadığı gerilimin ardından Trump’ın İsrail’de alternatif bir müttefik arayışına girdiği de öne sürüldü. İsrail’de yayın yapan Kanal 12’de yer alan habere göre, İsrail’de erken seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Trump yönetimindeki üst düzey yetkililer Netanyahu’nun iktidarı kaybedeceği konusunda Trump’ı ikna etti. Haberde, ABD yönetiminden bazı yetkililerin gayriresmi bir şekilde muhalif liderler görüşmeler yaptığı ve seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkut ile eski Başbakan Naftali Bannet ile görüştüğü ifade edildi.

Dostun olmak bana kazandırmadı

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında G7 Zirvesi’nde başlayan kriz devam ediyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 toplantısı esnasında benimle tekrar tekrar fotoğraf çektirmek istedi” ifadesine yer verdi. Trump, “Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım" derken, Meloni de şu ifadelerle cevap verdi: “Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı.”







