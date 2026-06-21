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Soykırımcı Netanyahu kendisine küfür eden Trump için bakanlarından istekte bulundu: Şahsen eleştirmeyin

Soykırımcı Netanyahu kendisine küfür eden Trump için bakanlarından istekte bulundu: Şahsen eleştirmeyin

00:3621/06/2026, Pazar
AA
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Binyamin Netanyahu - Donald Trump
Binyamin Netanyahu - Donald Trump

İsrail basınında yer alan iddiaya göre, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bakanlarından, kendisine daha önce küfürlü şekilde hakarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı şahsen eleştirmemelerini istedi. Haberde, ABD-İran mutabakatının ardından İsrailli siyasetçiler arasında Trump yönetimine yönelik hoşnutsuzluğun arttığı ve İsrail’in olası bir anlaşmanın İran’ın ekonomik ve askeri kapasitesini güçlendirmesinden endişe duyduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bakanlarından ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi.

İsrail haber sitesi i24NEWS'in, ismini vermediği üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun, bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep ettiği belirtildi.

Haberde, Trump yönetiminin ve müzakere ekibinin İran ve Hizbullah'ı motive eden ideolojiyi yanlış anladığı ve Trump'ın Şiilerin dilini konuşmadığı için İran rejiminin ve Hizbullah'ın doğasını anlamadığı öne sürüldü.

İsrail'in, İran'ın ABD ile olası herhangi bir anlaşmayı, nükleer programı ve bölgedeki müttefiklerine desteği konusunda sınırlı tavizler karşılığında ekonomisini yeniden inşa etmek ve askeri kapasitesini güçlendirmek için kullanmasından endişe ettiği kaydedildi.

ABD-İran mutabakatının ardından İsrailli siyasetçilerin Trump'a karşı duydukları hoşnutsuzlukta artış yaşanıyor. Bu konuda yapılan eleştiriler, Trump'la sınırlı kalmayıp Tel Aviv'e karşı sert açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'a kadar uzanıyor.

Trump, 19 Haziran'da ABD merkezli Axios haber portalına verdiği röportajda, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." demişti.

Vance da ABD-İran mutabakatına tepki gösteren İsrail hükümeti üyelerini sert bir şekilde eleştirerek, "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" ifade etmişti.


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