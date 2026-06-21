Hapiste işkence dışarıda sefalet

İşgalci İsrail hükümetinin Filistinli esirleri tuttuğu en büyük hapishanelerden biri olan Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi’nde 20 ay kalan Filistinli genç İsmail Muhlis, tutukluların gayriinsani şartlarda işkencelere maruz kaldığını söyledi. 15 Ekim 2024’te serbest kalan Muhlis, Ofer hapishanesinde 22’si çocuk 197 mahkumla birlikte kaldığını belirterek, “Hapishanede her yaştan tutuklu vardı” dedi. Muhlis, mahkumların sabah, öğlen ve akşam gruplarına ayrılarak neredeyse her gün sorguya çekildiğini ve sorgulamalar esnasında işkence ve aşağılamalarla karşılaştıklarını sözlerine ekledi.