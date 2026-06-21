Hapiste işkence dışarıda sefalet

İsrail hapishanelerinde yıllarca gayri insani şartlarda işkence altında tutulan bazı Filistinli esirler, Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takasıyla kurtarılıp gönderildikleri bazı ülkelerde yokluk içinde yaşama tutunmaya çalışıyor.
Hamas ile İsrail arasında, 2024 yılında yapılan esir takası kapsamında 23 yıl boyunca tutulduğu hapishaneden çıkarılarak Mısır’a gönderilen Filistinli esirlerden Nedim Avad’ın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri, büyük bir infiale sebep oldu. Hükümetin, özgürleştirilmiş esirlere sağlanan maaşları kesmesi nedeniyle esirlerin zor günler geçirdiği ifade ediliyor. Nedim Avad, konuya dair El-Cezire’ye verdiği röportajda, hükümetin kendisine ayrılan aylık maaşı geciktirmesi nedeniyle 15 gün boyunca sokaklarda yatmak zorunda kaldığını söyleyerek, başka ülkelerdeki pek çok eski esirin durumunun da kendisinden farksız olduğunu kaydetti.
HAMAS’TAN ÇAĞRI
Sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından bir açıklama yayınlayan Hamas Hareketi, Ramallah hükümetini kınarken esirlere öncelik verilmesi çağrısını yaptı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Ramallah hükümetinin maaşlardaki kesintileri sürekli olarak artırmasının esirlerin yaşadığı dramı derinleştirdiğine işaret ederek, “Esirler, Filistin direnişinin sembolleridir. Bizim olduğu gibi hükümetin de önceliği esirler olmalı” diye konuştu.
Ofer Hapishanesi'nde her yaştan esir var
- İşgalci İsrail hükümetinin Filistinli esirleri tuttuğu en büyük hapishanelerden biri olan Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi’nde 20 ay kalan Filistinli genç İsmail Muhlis, tutukluların gayriinsani şartlarda işkencelere maruz kaldığını söyledi. 15 Ekim 2024’te serbest kalan Muhlis, Ofer hapishanesinde 22’si çocuk 197 mahkumla birlikte kaldığını belirterek, “Hapishanede her yaştan tutuklu vardı” dedi. Muhlis, mahkumların sabah, öğlen ve akşam gruplarına ayrılarak neredeyse her gün sorguya çekildiğini ve sorgulamalar esnasında işkence ve aşağılamalarla karşılaştıklarını sözlerine ekledi.