Gazze'de uluslararası güç mesaisi: Fas ordusu ilk adımı attı

Gazze Barış Kurulu, Faslı askerlerin Uluslararası İstikrar Gücü bünyesinde görev almak üzere İsrail'e geldiğini duyurdu. 18 Haziran'da güneydeki karargaha ulaşan personelin özellikle polislik alanında uzmanlık desteği sunacağı belirtilirken, Fas bu güce asker taahhüt eden ilk Arap ülkesi olmuştu.
Adı açıklanmayan bir kurul yetkilisi, Faslı askerin 18 Haziran’da İsrail’in güneyindeki Uluslararası İstikrar Gücü karargahına ulaştığını söyledi. Yetkili, Faslı personelin gücün genel yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ve özellikle polislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda uzmanlık desteği sunacağını belirtti. Yetkili, dört Faslı subayın bölgede bulunduğunu doğrularken, net sayı vermedi.
Fas, geçtiğimiz şubat ayında Gazze Şeridi’ne polis ve askeri personel göndermeyi taahhüt etmiş ve bunu kamuoyu önünde açıklayan ilk Arap ülkesi olmuştu. Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Jasper Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk’un Gazze’ye asker göndermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.