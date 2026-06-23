Gazze'de uluslararası güç mesaisi: Fas ordusu ilk adımı attı

Gazze’de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne dair çalışmalar devam ediyor. Gazze Barış Kurulu, Faslı askerlerin Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılmak üzere İsrail’e geldiğini bildirilerek, Faslı askerlerin gelişinin

Gazze’de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne dair çalışmalar devam ediyor. Gazze Barış Kurulu, Faslı askerlerin Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılmak üzere İsrail’e geldiğini bildirilerek, Faslı askerlerin gelişinin

Adı açıklanmayan bir kurul yetkilisi, Faslı askerin 18 Haziran’da İsrail’in güneyindeki Uluslararası İstikrar Gücü karargahına ulaştığını söyledi. Yetkili, Faslı personelin gücün genel yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ve özellikle polislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda uzmanlık desteği sunacağını belirtti. Yetkili, dört Faslı subayın bölgede bulunduğunu doğrularken, net sayı vermedi.