İşgalci İsrail Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı kentlerine bir dizi baskınlar düzenledi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Fevvar Mülteci Kampına düzenlenen baskında evlerde arama yapıldı.

İsrail güçleri, kampta alıkoyduğu 25 Filistinliyi saha sorgusuna tabi tuttuktan sonra 6'sını gözaltına aldı, diğerlerini serbest bıraktı.

Beytullahim'de ise aralarında eski tutuklu Fetih Hareketi genel sekreteri Mervan Mahmud Ferrace'nin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlenen baskında 3 Filistinli, Tulkerim'de de evlerine baskın düzenlenen ve arama yapılan 2 Filistinli gözaltına alındı.

Medya Ofisi, pek çok vilayette yaygın ve eş zamanlı gerçekleştirilen gözaltıların, İsrail'in serbest bırakılan tutuklular ve aktivistler başta olmak üzere Filistinliler aleyhindeki baskınlar, saha soruşturmaları ve eziyet yoluyla yürüttüğü politikanın tırmandırılmasının bir yansıması olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.