Filistinli grup Le Trio Joubran Türkiye'ye geliyor: 7 şehirde konser verecek

Filistinli grup Le Trio Joubran, "Dünyaya Barış Çağrısı" temasıyla düzenlenecek turne kapsamında eylülde Türkiye'nin yedi şehrinde konser verecek.

Turne kapsamında grup, 21 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi, 22 Eylül'de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi, 23 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesi, 24 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 28 Eylül'de Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, 29 Eylül'de Şanlıurfa Orpheus Amfi Sahnesi ve 30 Eylül'de Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

DHD Prodüksiyon tarafından organize edilecek turne, müziğin evrensel dili aracılığıyla barış, umut ve dayanışma mesajını geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.