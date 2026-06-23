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Filistinli grup Le Trio Joubran Türkiye'ye geliyor: 7 şehirde konser verecek

Filistinli grup Le Trio Joubran Türkiye'ye geliyor: 7 şehirde konser verecek

23:0823/06/2026, Salı
AA
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Filistinli grup Le Trio Joubran
Filistinli grup Le Trio Joubran

Filistinli grup Le Trio Joubran, “Dünyaya Barış Çağrısı” temalı turnesi kapsamında eylül ayında Türkiye’nin yedi şehrinde konser verecek. Turneden elde edilecek gelirin bir bölümü Gazze’deki insani yardım çalışmalarına bağışlanırken, organizasyonun müziğin evrensel diliyle barış ve dayanışma mesajı vermesi amaçlanıyor.

Filistinli grup Le Trio Joubran, "Dünyaya Barış Çağrısı" temasıyla düzenlenecek turne kapsamında eylülde Türkiye'nin yedi şehrinde konser verecek.

Turne kapsamında grup, 21 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi, 22 Eylül'de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi, 23 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesi, 24 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 28 Eylül'de Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, 29 Eylül'de Şanlıurfa Orpheus Amfi Sahnesi ve 30 Eylül'de Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

DHD Prodüksiyon tarafından organize edilecek turne, müziğin evrensel dili aracılığıyla barış, umut ve dayanışma mesajını geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Turne kapsamında elde edilecek gelirin bir bölümü, Gazze'de yürütülen insani yardım çalışmalarına destek amacıyla bağışlanacak.

Ud virtüözü üç kardeşten oluşan topluluk, bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinde konser ve festivallerde sahne alarak Filistin kültürünü uluslararası izleyiciyle buluşturdu.


#Le Trio Joubran
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