Fazıl Say Üsküdar’da konser verecek

Nevmekan Sahil’de gerçekleştirilecek açık hava konseri için özel bir oturma düzeni bulunmazken, katılımcılar etkinliği kendi sandalyelerini getirerek alandan izleyebilecek. Kariyeri boyunca birçok prestijli ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Say, sezonun ilk konserinde sevilen eserlerini İstanbullular için icra edecek.