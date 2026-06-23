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Fazıl Say Üsküdar’da konser verecek

Fazıl Say Üsküdar’da konser verecek

04:0023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Fazıl Say.
Fazıl Say.

Üsküdar Belediyesi'nin etkinlik serisi “Klasik Pazar” konserleri, 28 Haziran’da piyanist ve besteci Fazıl Say’ın sahne alacağı programla yeni sezona başlayacak.

Nevmekan Sahil’de gerçekleştirilecek açık hava konseri için özel bir oturma düzeni bulunmazken, katılımcılar etkinliği kendi sandalyelerini getirerek alandan izleyebilecek. Kariyeri boyunca birçok prestijli ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Say, sezonun ilk konserinde sevilen eserlerini İstanbullular için icra edecek.



#Fazıl Say
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