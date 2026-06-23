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Ani’de bu yıl Selçukluların izi aranıyor

Ani’de bu yıl Selçukluların izi aranıyor

04:0023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Muhammet Arslan.
Muhammet Arslan.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Ani Ören Yeri’nde taşınır ve taşınmaz nitelikteki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması amacıyla bu yıl 5 noktada kazı çalışması yürütülüyor.

Hem Orta Asya’dan Ön Asya’ya hem de Kafkaslar’dan Anadolu’ya ilk giriş kapısı olan Kars’taki ören yeri, 11. ve 12. yüzyıllara ait Türk-İslam mimarisi eserlerini bünyesinde barındırıyor.

Tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü, geçmişte Hristiyan ve Müslümanların yan yana yaşadığı ören yerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi iş birliğindeki kazı çalışmaları bu yıl 5 noktada yapılıyor.

KONFORLU BİR GEZİ GÜZERGAHI

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Ani Ören Yeri’nin Orta Çağ'ın en ihtişamlı şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Arslan, “Bu sezon 5 farklı noktada Selçuklu çarşısı, Selçuklu konutları, Selçuklu mezarlığı ve Ani’deki zengin ticari hayatın en önemli mekanlarından olan yağhanedeki kazı çalışmalarımız devam etmekte. Tabii sadece kazı çalışmaları değil aynı zamanda koruma çalışmalarıyla da Ani’ye katkı sunmaya devam ediyoruz. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında da geçen yıllar yapımına başladığımız Suriçi yürüyüş yollarının uygulama işi de devam etmekte. Böylelikle Ani’deki ziyaretçilerimize daha konforlu bir gezi güzergahı, daha konforlu bir ziyaret yönetimi planlamış olacağız” diye konuştu.



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