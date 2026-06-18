Filistin Sözlüğü noktayı koydu: Yerleşimci değil gaspçı

Sözlükte neler bulacağız, örnek verebilir misiniz?

Hasan Yücel Başdemir: Filistin Sözlüğü, klasik sözlük formatlarından oldukça farklı bir yapıya sahip. Sadece kavramların anlamlarını vermiyor aynı zamanda Siyonist manipülasyona maruz kalmış kavramları yapı-bozuma uğratıyor. Örneğin İsrail, uyguladığı soykırım ve etnik temizliğe karşı eleştirileri “antisemitizm” kavramıyla örtmeye çalışıyor. Sözlükte antisemitizmle antisiyonizm arasında net bir ayrım yapılıyor ve Siyonizm'in esasında sadece Filistinliler için değil tüm insanlık için tehdit oluşturan, şiddet ve istikrarsızlıktan beslenen bir ideoloji olduğu gösteriliyor. Bunu ifade etmek için “Siyonist Gaspçı”, “Siyonazizm” ve Siyofazişm” gibi kavramlara yer veriliyor. Filistinlilerin direnişini anlatan terimlerin sözlükte özel bir yeri var. “Nekbe”, “Nekse”, “İntifada”, “Sumud”, “Hanzala”, “Karpuz”, “Mescid-i Aksa”, “Zeytin Ağacı”, “Anahtar”, “Kefiye” gibi maddeler, direnişin insani ve vicdani yönlerini açığa çıkarıyor. Sözlük, Filistin’in varlığının İsrail terörü ile gölgelenmemesi için onun tarihine, kültürüne, doğasına, edebiyatına, sanatına ve sembollerine özel önem verdi.