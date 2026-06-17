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Ketebe Çocuk'tan keşfetmeyi sevenlere yeni eser: Keşif Günlüğüm

Ketebe Çocuk'tan keşfetmeyi sevenlere yeni eser: Keşif Günlüğüm

15:4517/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yaz tatiline eşlik eden Keşif Günlüğüm, çocukların merak duygusunu beslerken deneyimlerini ve keşiflerini kayıt altına almalarına imkân tanıyor.
Yaz tatiline eşlik eden Keşif Günlüğüm, çocukların merak duygusunu beslerken deneyimlerini ve keşiflerini kayıt altına almalarına imkân tanıyor.

Ketebe Çocuk’un yeni kitabı, çocukları kendilerini ve çevrelerini keşfetmeye davet ediyor.

Yaz tatili boyunca eğlenceli ve nitelikli bir uğraş sunan Keşif Günlüğüm, çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri özel bir alan açıyor.

Keşif Günlüğüm
Yazan ve Resimleyen: Özün Kurt

Keşif Günlüğüm, çocukların duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve anılarını yansıtabilecekleri bir günlük. Açık uçlu yönlendirmeleriyle tek bir doğru cevabı aramak yerine düşünmeye, üretmeye ve keşfetmeye alan açıyor. Aynı zamanda gözlemlemeyi, yazmayı ve çizmeyi bir araya getirerek çocukları hem kendilerine hem de dünyaya daha yakından bakmaya teşvik ediyor.

Bu renkli kitap, doğadan ilham alınarak tasarlanmış sayfaları, özgün soruları ve sulu boya çizimleriyle boyutlanıyor. Çocukların, kitap boyunca duygu ve düşüncelerini, hayallerini, anılarını ve gözlemlerini özgürce ifade etmesine kapı aralıyor. Sayfalar dolduruldukça, sıradan bir etkinlik kitabı olmaktan çıkıp çocuğun kendi hikâyesini anlattığı kişisel bir albüme dönüşüyor.



#Ketebe Yayınları
#Keşif Günlüğüm
#Özün Kurt
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