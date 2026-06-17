Ketebe Çocuk'tan keşfetmeyi sevenlere yeni eser: Keşif Günlüğüm

Keşif Günlüğüm, çocukların duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve anılarını yansıtabilecekleri bir günlük. Açık uçlu yönlendirmeleriyle tek bir doğru cevabı aramak yerine düşünmeye, üretmeye ve keşfetmeye alan açıyor. Aynı zamanda gözlemlemeyi, yazmayı ve çizmeyi bir araya getirerek çocukları hem kendilerine hem de dünyaya daha yakından bakmaya teşvik ediyor.