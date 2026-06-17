Eserlerin geliri Gazze’ye

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) iş birliğiyle düzenlenen “ESEV’le Sanat Gazze’ye Umut” festivalinden elde edilecek tüm gelir, uzuv kaybı yaşayan Filistinlilere protez sağlanması amacıyla kullanılacak. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’ndeki organizasyon, “Engelsiz Gazze” projesi ve “Zulmü Fırçala” ekibinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. ESEV Kapanış Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, resim, ebru, kaligrafi, hat, tezhip ve geleneksel el sanatları disiplinlerinden birçok özel eser sanatseverlerin ve hayırseverlerin beğenisine sunuluyor. Dayanışmanın ve umudun bir parçası olmak isteyen vatandaşlar, festivali ve sergi alanını 21 Haziran’a kadar ziyaret edebilecek.