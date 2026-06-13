Topkapı Sarayı gece ziyaretleri başladı

'YABANCI MİSAFİRLERİMİZ DE GECE ZİYARETLERİNE RAĞBET ETMEKTE'





Tur rehberi Umut Anıl, "En önemli olay; Osmanlı klasik çağının en önemli, en ihtişamlı sarayı, gece kapılarını açarak sadece gündüz manzarası değil gece manzarasında da dolaşıma açılmıştır. Bağdat Köşkü başta olmak üzere birçok yerden, gece vakti İstanbul'un manzarasını izleme şansı bulunmaktadır. Bu yüzden Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretlerine açılması çok önemli oldu. Sadece Türkler değil, yabancı misafirlerimiz de gece ziyaretlerine rağbet etmekte. Aynı zamanda aileler de çocukları ile birlikte dolaşma şansı buluyorlar. Bu yüzden de ben önemli buluyorum" diye konuştu.