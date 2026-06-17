Türk İslam sanatlarının izi sürülüyor

Dünyanın 10 farklı ülkesinden (Amerika, İngiltere, Malezya, Fas, Umman, Afganistan, Pakistan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya) gelen uluslararası sanatçılar, Türk-İslam sanatının köklü mirasını yerinde incelemek üzere “Türk-İslam Sanatları Kültür Akademisi” programında buluştu. 15 Haziran’da başlayan program, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle İstanbul, Edirne ve Bursa şehirlerinde gerçekleştirilecek.

İki hafta sürecek bu prestijli akademi kapsamında konuk 10 sanatçı; hat, tezhip, minyatür, katı’, ebru ve cilt sanatlarının teorik ve pratik süreçlerini Türkiye’nin usta sanatçıları ve uzman rehberleri eşliğinde deneyimleyecek. Akademinin en dikkat çeken yönü, teorik eğitimlerin tarihi mekânlarda gerçekleştirilecek sanatsal okumalarla desteklenmesi olacak. Sanatçılar, Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış üç kadim şehirde sanatsal bir keşif yolculuğuna çıkacak. Yoğun eğitim ve kültür gezileriyle dolu geçecek program, 27 Haziran Cumartesi günü tarihi Tophane Kasrı’nda düzenlenecek Değerlendirme ve Kapanış Programı ile son bulacak.