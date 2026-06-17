Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Türk İslam sanatlarının izi sürülüyor

Türk İslam sanatlarının izi sürülüyor

04:0017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Selimiye Camii.
Selimiye Camii.

Dünyanın 10 farklı ülkesinden (Amerika, İngiltere, Malezya, Fas, Umman, Afganistan, Pakistan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya) gelen uluslararası sanatçılar, Türk-İslam sanatının köklü mirasını yerinde incelemek üzere “Türk-İslam Sanatları Kültür Akademisi” programında buluştu. 15 Haziran’da başlayan program, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle İstanbul, Edirne ve Bursa şehirlerinde gerçekleştirilecek.

OSMANLI’NIN ÜÇ BAŞKENTİNE SANATSAL KEŞİF

İki hafta sürecek bu prestijli akademi kapsamında konuk 10 sanatçı; hat, tezhip, minyatür, katı’, ebru ve cilt sanatlarının teorik ve pratik süreçlerini Türkiye’nin usta sanatçıları ve uzman rehberleri eşliğinde deneyimleyecek. Akademinin en dikkat çeken yönü, teorik eğitimlerin tarihi mekânlarda gerçekleştirilecek sanatsal okumalarla desteklenmesi olacak. Sanatçılar, Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış üç kadim şehirde sanatsal bir keşif yolculuğuna çıkacak. Yoğun eğitim ve kültür gezileriyle dolu geçecek program, 27 Haziran Cumartesi günü tarihi Tophane Kasrı’nda düzenlenecek Değerlendirme ve Kapanış Programı ile son bulacak.



#aktüel
#hayat
#sanat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meclis'in tatil takvimi değişti: 1 Temmuz’da kapanmayacak