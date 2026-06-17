Dijital oyundan tiyatro sahnesine Vecihi Hürkuş yolculuğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla Çemberlitaş Gençlik Merkezi’nde sahnelenen “Ben Vecihi Hürkuş” tiyatro oyunu, gençleri dijital deneyim ve tiyatroyu bir araya getiren bir etkinlikte buluşturdu.

Etkinlik, oyun başlamadan önce hazırlanan interaktif dijital deneyimle başladı. Moveverse uygulaması aracılığıyla gençler, duvara yansıtılan görüntüleri beden hareketleriyle yönlendirerek Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve havacılık öncülerinden Vecihi Hürkuş’un ilk uçağını adım adım inşa etti. Katılımcılar, kollarını havaya kaldırdıklarında ise inşa ettikleri uçağın gökyüzüne yükselişine tanıklık etti.

İlk yerli uçağın üretim hikâyesi

Dijital deneyimde gençler, uçaklarını zamanın halkaları arasından geçirerek Türk havacılığının gelişim serüvenini takip etti. Her aşamada dönüşen uçak, 2026 yılına gelindiğinde Türkiye’nin milli savaş uçağı KAAN’a dönüştü. Böylece katılımcılar, yerli üretim idealinin geçmişten bugüne uzanan yolculuğunu interaktif bir anlatım üzerinden deneyimledi.

Dijital bölümün ardından seyirciler, sahnede Vecihi Hürkuş’un hayat hikâyesini izledi. Türkiye’nin ilk yerli uçağını üretme mücadelesi; azim, kararlılık ve hayal gücü etrafında şekillenen bir tiyatro anlatısıyla sahneye taşındı.

Cesareti artırdı

Teknolojiyle sanatı aynı etkinlikte buluşturan proje, gençlere yalnızca bir tiyatro oyunu izletmekle kalmadı; üretmenin, hayal kurmanın ve imkânsız görünen hedeflerin peşinden gitmenin önemini de hatırlattı. Dijital oyun ve tiyatronun çok disiplinli bir yapıda bir araya geldiği etkinlik, gençlerin tarih, teknoloji ve sahne sanatlarıyla aynı anda temas kurmasına imkân sağladı.

Bu ay ikinci kez sahnelenen “Ben Vecihi Hürkuş” oyunu, izleyicilerden ilgi gördü. Katılımcılar hem dijital deneyimden hem de tiyatro gösteriminden memnun kaldıklarını ifade ederken, birçok genç daha önce ayrıntılı biçimde tanımadığı Vecihi Hürkuş’un yaşam öyküsünden etkilendiğini söyledi. Bazı katılımcılar ise etkinliğin kendilerinde yerli teknoloji geliştirme, uçak tasarlama ya da yeni bir icat ortaya koyma fikrini güçlendirdiğini dile getirdi.







